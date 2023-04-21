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Ллойд Остин: Война Путина является причиной расширения НАТО, а не следствием

Ллойд Остин: Война Путина является причиной расширения НАТО, а не следствием Президент РФ Владимир Путин допустил "ряд серьезных просчетов, когда вторгся в Украину более года назад".
Другие страны
21 апреля 2023 г. 21:36
Ллойд Остин: Война Путина является причиной расширения НАТО, а не следствием
Ллойд Остин

Президент РФ Владимир Путин допустил "ряд серьезных просчетов, когда вторгся в Украину более года назад".

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Он думал, что Украина не даст отпор, но Украина стоит крепко с помощью своих партнеров. Путин думал, что наше единство будет разрушено, но жестокая война по выбору России только сблизила нас", - сказал Остин.

Остин отметил, что Финляндия, которая уже давно участвует в этой контактной группе, сегодня присутствует как новый союзник НАТО и предположил, что вскоре к ней присоединится Швеция.

"Это делает кое-что четко понятным - война Путина не является следствием расширения НАТО, она является причиной расширения НАТО", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon rəhbəri: “Putinin müharibəsi NATO-nun genişlənməsinin nəticəsi yox, səbəbidir”

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