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Ллойд Остин: Конфликт в Тайваньском проливе стал бы катастрофой

Ллойд Остин: Конфликт в Тайваньском проливе стал бы катастрофой Конфликт в Тайваньском проливе в случае его развязывания стал бы настоящей катастрофой, Соединенные Штаты настроены на сохранение мира в регионе.
Другие страны
3 июня 2023 г. 08:26
Ллойд Остин: Конфликт в Тайваньском проливе стал бы катастрофой
Ллойд Остин

Конфликт в Тайваньском проливе в случае его развязывания стал бы настоящей катастрофой, Соединенные Штаты настроены на сохранение мира в регионе.

Как передает Report, об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог".

"Не стоит заблуждаться, конфликт в Тайваньском проливе стал бы катастрофой, - сказал он. - Так что мы нацелены на сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе".

Остин подчеркнул, что такой конфликт "не является ни неминуемым, ни неизбежным", и добавил, что число стран, нацеленных на сохранение мира и стабильности в регионе, "продолжает расти".

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Версия на азербайджанском языке Lloyd Ostin: “Tayvan Boğazında baş verə biləcək münaqişə əsl fəlakət olardı”

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