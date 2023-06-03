Ллойд Остин: Конфликт в Тайваньском проливе стал бы катастрофой

Конфликт в Тайваньском проливе в случае его развязывания стал бы настоящей катастрофой, Соединенные Штаты настроены на сохранение мира в регионе.

Конфликт в Тайваньском проливе в случае его развязывания стал бы настоящей катастрофой, Соединенные Штаты настроены на сохранение мира в регионе.

Как передает Report, об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог".

"Не стоит заблуждаться, конфликт в Тайваньском проливе стал бы катастрофой, - сказал он. - Так что мы нацелены на сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе".

Остин подчеркнул, что такой конфликт "не является ни неминуемым, ни неизбежным", и добавил, что число стран, нацеленных на сохранение мира и стабильности в регионе, "продолжает расти".