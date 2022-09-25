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Лиз Трасс стала фигуранткой скандала, потратив часть бюджета в шопе "Норвича"

Лиз Трасс стала фигуранткой скандала, потратив часть бюджета в шопе "Норвича" Премьер-министр Великобритании и известная фанатка английского "Норвич-Сити" Лиз Трасс стала фигуранткой скандала.
Другие страны
25 сентября 2022 г. 08:57
Лиз Трасс стала фигуранткой скандала, потратив часть бюджета в шопе Норвича

Премьер-министр Великобритании и известная фанатка английского "Норвич-Сити" Лиз Трасс стала фигуранткой скандала.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Генеральный прокурор Эмили Торнберри направила письмо в Министерство иностранных дел Великобритании по его расходам, которые с сентября 2021 по июль 2022 выросли на 45%.

В обращении она отметила, что у нее вызывает вопросы количество расходов на элитное частное питание, оздоровительные и косметические процедуры, большое количество британского вина и предметов интерьера, а также 1 841 фунт стерлингов, потраченный в фан-шопе "Норвича".

Утверждается, что премьер-министр Лиз Трасс потратила указанную сумму в клубном магазине "Норвич-Сити", когда возглавляла министерство иностранных дел. Данные денежные средства являются частью госбюджета.

Отметим, что свое обращение генпрокурор страны опубликовала в Twitter, так как на первоначальный запрос с просьбой об отчете представители МИД Великобритании не ответили.

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