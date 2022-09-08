Лиз Трасс представила план по энергетике

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала британцам, что в течение двух лет средний счет домохозяйства на электроэнергию не будет превышать 2 500 фунтов стерлингов в год, а правительство обеспечит развитие новых источников энергии, чтобы решить о

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала британцам, что в течение двух лет средний счет домохозяйства на электроэнергию не будет превышать 2 500 фунтов стерлингов в год, а правительство обеспечит развитие новых источников энергии, чтобы решить острые энергетические проблемы страны.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

На осуществление этого плана потребуется 100–150 млрд фунтов.

В соответствии с планом, с 1 октября будет ограничен максимальный тариф, который поставщики энергии могут назначать потребителям. Временно не будет взиматься зеленый сбор, который составляет в среднем около 150 фунтов для одного домохозяйства. В результате домохозяйства смогут экономить в среднем около 1 000 фунтов на оплате коммунальных услуг.

До ограничения тарифов расчеты с учетом роста цен на газ показывали, что средний счет на электроэнергию для одного домохозяйства составит с 1 октября 3 549 фунтов в год, затем в первом квартале 2023 года он увеличится до 4 649 фунтов, а во втором квартале — до 5 341. Для компаний, предприятий, госучреждений, включая учебные заведения и благотворительные организации, премьер-министр пообещала "эквивалентную поддержку" на шесть месяцев с анализом ее эффективности через три месяца.

Как сообщает "Коммерсант", план Трасс также предусматривает повышение энергетической стабильности Великобритании, для чего правительство обещает выдать около 100 новых лицензий на добычу нефти и газа, а также ускорить развитие новых источников энергии, включая атомную, ветряную и солнечную. Правительство объявило даже о готовности снять мораторий на добычу сланцевого газа методом разрыва пластов. Этот метод добычи был запрещен в стране в 2019 году после значительного повышения сейсмической активности в районах добычи.