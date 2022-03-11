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Лиз Трасс: Если Россия не остановится, последствия будут огромными

Лиз Трасс: Если Россия не остановится, последствия будут огромными Президент России Владимир Путин должен проиграть, потому что последствия, если он этого не сделает, будут огромными.
Другие страны
11 марта 2022 г. 15:56
Лиз Трасс: Если Россия не остановится, последствия будут огромными

Президент России Владимир Путин должен проиграть, потому что последствия, если он этого не сделает, будут огромными.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс написала на странице в Twitter, опубликовав видео своего выступления на Атлантическом совете.

"Мы не успокоимся до тех пор, пока Путин не потерпит неудачу в Украине и суверенитет этой страны не будет восстановлен. Путин должен проиграть, потому что последствия, если он этого не сделает, будут огромными", - говорится в публикации.

"Мы будем продолжать усиливать наши ответные меры. Мы никогда больше не должны терять бдительность. Мы будем жесткими не потому, что хотим конфликта, а потому, что хотим его предотвратить", - отмечается в ее выступлении.

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