Лиз Трасс: Энергетический кризис в Британии будет длиться несколько лет

Энергетический кризис в Великобритании продлится несколько лет, решение проблем потребует резких мер со стороны правительства.

Энергетический кризис в Великобритании продлится несколько лет, решение проблем потребует резких мер со стороны правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона.

"Если люди думают, что проблема будет решена в течение полугода, то они неправы. Это долгосрочная проблема", - сказала руководитель британского внешнеполитического ведомства, выступая на встрече с членами Консервативной партии в Норидже.

По словам Трасс, Великобритании в свете отказа от российских углеводородов необходимо возобновить разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море, ускорить темпы строительства АЭС и активнее переходить на возобновляемые источники энергии. Она добавила, что в случае избрания ее премьер-министром готова оживить британскую экономику путем снижения налогообложения и создания более благоприятных условий для ведения бизнеса.