​Ливни в Перу унесли жизни четырех человек

По меньшей мере четыре человека стали жертвами затоплений в провинции Такна на юге Перу из-за выпавших в конце недели ливней.

Как передает Report, об этом 22 февраля сообщило агентство Associated Press (AP).

Еще более 20 человек получили травмы. Большинство из них - пациенты клиник, частично разрушенных потоками воды. Также нанесен серьезный ущерб десяткам жилых строений в городе Такна.

В настоящее время спасатели ведут поиски нескольких человек и занимаются восстановлением поврежденных зданий и коммуникаций.