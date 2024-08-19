Ливни в Чехии привели к резкому повышению уровня воды в реках

Проливные дожди, усилившиеся 18 августа на большей территории Чехии, привели к резкому повышению уровня воды в реках страны и нарушению графика воздушного сообщения с Прагой.

Проливные дожди, усилившиеся 18 августа на большей территории Чехии, привели к резкому повышению уровня воды в реках страны и нарушению графика воздушного сообщения с Прагой.

Как передает Report , об этом сообщил новостной портал Idnes.

Наибольшее количество осадков выпало на западе и юго-западе Чехии. В районе города Збирог в Пльзенском крае метеорологи зафиксировали самый значительный показатель - 100 мм осадков на кв. м. Вода подтопила жилые дома и коммерческие объекты. Пожарные откачивают воду из подвалов зданий в некоторых населенных пунктах региона и устраняют деревья, поваленные порывами шквального ветра.

В международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге приняли решение приостановить регистрацию пассажиров на вылетающие рейсы. Она будет возобновлена, когда ливень утихнет и воздушная гавань столицы сможет работать штатно. Сообщается о задержке рейсов.

Согласно данным метеорологов, ливни продолжатся 19 августа. Не исключена вероятность локальных наводнений.