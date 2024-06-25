О нас

Ливни нарушили железнодорожное сообщение на востоке Китая

Ливни нарушили железнодорожное сообщение на востоке Китая Сильные ливни вызвали серьезные перебои в движении поездов в некоторых районах на востоке Китая.
Другие страны
25 июня 2024 г. 08:19
Ливни нарушили железнодорожное сообщение на востоке Китая

Сильные ливни вызвали серьезные перебои в движении поездов в некоторых районах на востоке Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, собранные информационным ресурсом "Пэнпай".

Во вторник было на сутки остановлено отправление и прием поездов на вокзале города Хуаншань (восточная провинция Аньхой). В той же провинции закрылся и вокзал уезда Цзинсянь.

Опасность паводков и оползней из-за сильных ливней привела также к перебоям в железнодорожном сообщении в Шанхае. В общей сложности 25 июня на вокзалах города было отменено свыше 50 поездов. Сложная ситуация сложилась и в соседней с Шанхаем восточной провинции Цзянси, власти которой приняли решение остановить движение поездов по целому ряду высокоскоростных железнодорожных магистралей.

Центральная метеорологическая служба Китая во вторник сохранила красный уровень опасности из-за сильных ливней, преимущественно, в восточных, центральных и южных районах страны. Ранее сообщалось о том, что жертвами вызванных проливными дождями оползней и наводнений за последние дни стали несколько десятков человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Torrential rains paralyze China's eastern railway network

Экслюзивные новости

Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
22 июня 2024 г. 10:20
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49
Глава Укрэнерго: Более половины энергосети страны повреждено
Глава "Укрэнерго": Более половины энергосети страны повреждено
20 июня 2024 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi