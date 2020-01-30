​Ливийские СМИ сообщили о прибытии в Триполи турецких солдат и танков

Турецкие ВМФ доставили в столицу Ливии Триполи солдат и танки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил ливийский телеканал “218” со ссылкой на свидетелей.

По данным СМИ, ссылающихся на свидетелей, турецкие солдаты прибыли на борту двух военных кораблей накануне. На берег они высадились в среду утром, также пишут СМИ. На борту еще одного, транспортного корабля, сообщает пресса, в Триполи были доставлены танки.

По данным портала “Ахмар Ливия”, ссылающегося на неназванные источники, с кораблей были выгружены боеприпасы и оборудование, которое было доставлено на базу ВВС в центре Триполи.

Этот же сайт со ссылкой на информированный источник сообщает о прибытии в аэропорт Мисраты в понедельник 40 турецких офицеров на борту авиакомпании Afriqya Airways.