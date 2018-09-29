Ливия призвала реформировать СБ ООН

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Ливия выступила с предложением реформировать Совет Безопасности ООН и представить африканскому континенту два места постоянных членов с правом вето.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявление страны прочитал с трибуны Генеральной ассамблеи всемирной организации министр иностранных дел Ливии Мохамед Сиала.

"Мы призываем предоставить Африке два места постоянных членов с правом вето и два места непостоянных членов, тем более, что большинство вопросов, которые там рассматриваются, касаются Африки", - сказал М.Сиала.

По его мнению, геополитическая действительность подразумевает реформы, чтобы гарантировать равное представление в Совбезе, включая африканский континент.

"Необходимо реформировать этот орган, который больше не отражает действительности XXI века", - указал глава ливийского МИД.