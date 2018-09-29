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    Ливия призвала реформировать СБ ООН

    МИД Ливии: Геополитическая действительность подразумевает реформы, чтобы гарантировать равное представление в Совбезе, включая африканский континент

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Ливия выступила с предложением реформировать Совет Безопасности ООН и представить африканскому континенту два места постоянных членов с правом вето.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявление страны прочитал с трибуны Генеральной ассамблеи всемирной организации министр иностранных дел Ливии Мохамед Сиала.

    "Мы призываем предоставить Африке два места постоянных членов с правом вето и два места непостоянных членов, тем более, что большинство вопросов, которые там рассматриваются, касаются Африки", - сказал М.Сиала.

    По его мнению, геополитическая действительность подразумевает реформы, чтобы гарантировать равное представление в Совбезе, включая африканский континент.

    "Необходимо реформировать этот орган, который больше не отражает действительности XXI века", - указал глава ливийского МИД.

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