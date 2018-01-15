Ливия примет участие в заседаниях комитета ОПЕК+ в Омане

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Ливия примет участие во встрече министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+, которая состоится в Омане 21-22 января.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор по маркетингу министерства нефти и газа Омана Али бен Абдалла ар-Раями.

"Ливийской национальной нефтяной компании было направлено приглашение принять участие во встрече. Они подтвердили свое участие", — заявил ар-Раями, слова которого приводятся в Twitter министерства нефти и газа Омана.

Ливия и Нигерия ранее не несли обязательств по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, поскольку нефтяная промышленность этих стран сильно пострадала от действий вооруженных группировок. Однако по итогам встречи всех 24 стран-участниц венского соглашения, прошедшей в конце ноября прошлого года, было принято решение, что Ливия и Нигерия с 2018 года ограничат производство на уровне 2017 года — около 1 миллиона баррелей для Ливии и около 1,8 миллиона баррелей для Нигерии.