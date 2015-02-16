Ливия может прекратить добычу нефти из-за военного конфликта

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) может приостановить добычу нефти на всех своих нефтяных месторождениях из-за военного конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

"Повторение вооруженных нападений на месторождения может привести к миграции технического персонала нефтяных месторождений и нефтяных компаний. Мы испытываем трудности в обеспечении безопасности работников. Операции на месторождениях стали трудными и почти невозможными из-за отсутствия надлежащих и безопасных условий жизни для трудящихся", - подчеркивается в сообщении.

Компания также призвала министерство обороны "принять соответствующие меры для того, чтобы защитить нефтяные месторождения от посягательств и вандализма".

"В случае продолжения этих инцидентов Национальная нефтяная корпорация может остановить все операции на всех нефтяных месторождениях", - заявляет компания.

Ливия, входящая в ОПЕК, обладает крупнейшими в Африке запасами углеводородного сырья. До начала конфликта в этой стране в феврале 2011 года суточная добыча нефти достигала 1,6 млн. баррелей. Добыча в 2014 году составляла немногим более 430 тыс. баррелей в сутки. В январе 2015 года добыча сократилась до 350 тыс. баррелей в сутки.