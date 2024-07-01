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Ливия и Тунис возобновили работу КПП "Рас-Ждир" на границе двух стран

Ливия и Тунис возобновили работу КПП "Рас-Ждир" на границе двух стран Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии и власти Туниса возобновили работу расположенного на границе двух стран контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рас-Ждир", который оставался закрытым в течение более трех месяцев.
Другие страны
1 июля 2024 г. 20:20
Ливия и Тунис возобновили работу КПП Рас-Ждир на границе двух стран

Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии и власти Туниса возобновили работу расположенного на границе двух стран контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рас-Ждир", который оставался закрытым в течение более трех месяцев.

Как передает Report, об этом сообщило ПНЕ на своей официальной странице в соцсети.

На церемонии открытия КПП, согласно заявлению, присутствовал глава МВД Туниса Халед Нури.

Погранпереход "Рас-Ждир" был закрыт в марте по соображениям безопасности после произошедших столкновений между вооруженными группировками и силами безопасности на ливийской стороне границы. Этот КПП находится на важном пассажирском и торговом пути между двумя странами.

Соглашение по безопасности между Тунисом и Ливией, предполагающее открытие данного КПП, было подписано в начале июня, однако возобновление его работы несколько раз откладывалось по техническим причинам.

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