Ливия хочет создать на своей территории международный центр по борьбе с терроризмом

Ливия намерена сформировать на своей территории центр по вопросам безопасности, основной целью которого станет борьба с терроризмом.

Ливия намерена сформировать на своей территории центр по вопросам безопасности, основной целью которого станет борьба с терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Борьба с терроризмом является одной из главных задач Ливии и соседних с ней африканских государств", - указал аль-Менфи. Он добавил, что его страна "стремится создать международный центр безопасности для противодействия экстремизму и терроризму". Аль-Менфи считает, что к работе антитеррористического центра присоединятся "многие страны, в первую очередь африканские".

Глава Президентского совета Ливии в резкой форме осудил действия израильских сил в палестинском секторе Газа и в южных районах Ливана. Он выступил за совместные усилия мирового сообщества с целью немедленного прекращения "войны в Газе".

Касаясь обстановки в самой Ливии, он заметил, что "главная задача на нынешнем этапе - достичь общенационального консенсуса" по вопросам дальнейшего развития государства.