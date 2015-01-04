Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Ливии террористы похитили 20 египетских христиан за последние несколько дней.

Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press со ссылкой на источник, близкий к правительству.

По словам источника, 3 января боевики террористической группировки "Ансар аль-Шариа" похитили 13 человек в прибрежном городе Сирт, еще семеро были похищены там же за последние несколько дней.

Он отметил, что личность похищенных не установлена, кроме того, что они являются прихожанами Коптской православной церкви.