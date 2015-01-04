Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Ливии террористы похитили 20 египетских христиан за последние несколько дней.
Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press со ссылкой на источник, близкий к правительству.
По словам источника, 3 января боевики террористической группировки "Ансар аль-Шариа" похитили 13 человек в прибрежном городе Сирт, еще семеро были похищены там же за последние несколько дней.
Он отметил, что личность похищенных не установлена, кроме того, что они являются прихожанами Коптской православной церкви.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook