Ливийский министр: Принятие в США закона NOPEC приведет к хаосу на нефтяном рынке

Принятие в Соединенных Штатах антикартельного закона NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act) подорвет стабильность и приведет к хаосу на мировом рынке нефти.

Принятие в Соединенных Штатах антикартельного закона NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act) подорвет стабильность и приведет к хаосу на мировом рынке нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в среду министр нефти и газа в Правительстве национального единства Ливии Мухаммед Аун.

По его словам, это "вызовет хаос в мировом производстве нефти, внесет путаницу, дестабилизирует мировой рынок нефти и обречет его на неизвестность в будущем". В видеообращении, опубликованном на странице министерства в Facebook , Аун сказал, что указанный документ, по его убеждению, "стал результатом необъективной реакции США на рост цен на нефть". "Эти повышения не обязательно являются результатом политики стран-производителей, входящих в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК)", - добавил министр.

Он отметил, что ОПЕК "всегда работала над установлением баланса на нефтяном рынке между производителями, инвесторами и потребителями". "Мы (страны ОПЕК - прим. ТАСС) не стремимся к какой-либо монополии, а хотим добиться справедливого баланса и стабильности", - подчеркнул Аун.

5 мая прошлого года юридический комитет Сената Конгресса США одобрил антикартельный законопроект NOPEC. Его цель - наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. Согласно законопроекту, незаконными признаются любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее.