Ливийские ВВС наносят интенсивные удары по исламистам в Сирте

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Ливийские ВВС нанесли минувшим днем серию ударов по позициям происламистского альянса "Рассвет Ливии" в районе города Сирт (600 км к востоку от Триполи). Как передает сегодня спутниковый телеканал Sky News Arabia, авиаударами подчиняющиеся Палате представителей (ПП - постоянный парламент) и правительству Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани войска пытаются остановить наступление радикалов на расположенные восточнее нефтеналивные порты Рас-Лануф, Бен- Джавад, Эс-Сидр, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Рассвет", формирования которого еще с лета контролируют столицу, начали на прошлой неделе продвижение в сторону "нефтяного полумесяца", как еще называют побережье залива Сирт, с целью взять под контроль весь экспорт "черного золота". Несмотря на то, что первые атаки захлебнулись, в том числе благодаря бомбардировкам, исламистские отряды продолжают натиск.

По словам представителей генштаба армии, воздушным рейдам как в самом Сирте - родном городе бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи, так и его окрестностях подверглись командные пункты исламистов и скопления бронетехники. Известно, что главарь наступающей группировки "Рассвета" Тарек Шнаина скончался накануне в Турции, куда был доставлен с тяжелыми ранениями, полученными еще два дня назад при авиаударе в Эс-Сидре.

Между тем битва за нефть перекинулась и на западный регион страны. Там столкновения подошли почти вплотную к нефтегазовому комплексу Меллита всего в 100 км от Триполи. Оттуда голубое топливо транспортируется в Италию по дну Средиземного моря через трубопровод "Зеленый поток" совместно итальянским энергетическим гигантом ЭНИ (Eni) и Национальной нефтяной корпорацией Ливии (ННК - National Oil Corporation). Представители последней уже заявили, что работа на терминале пока не прекращалась, однако выразили обеспокоенность в связи с возможным развитием событий в ближайшее время.