Ливийские ВВС нанесли серию ударов по расположениям исламистов к востоку от Триполи

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Ливийские ВВС подвергли бомбардировкам расположения исламистов к востоку от Триполи. Как сообщил телеканал Al Arabiya, серия ударов была нанесена накануне вечером по одному из оплотов происламистского альянса "Рассвет Ливии" в городе Мисурата, расположенном в 200 км от столицы.

Известно, что среди целей авиации был оперативный штаб радикального альянса. О погибших и разрушениях информации пока не поступало, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

В минувшую пятницу подконтрольные правительству Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани ВВС уже бомбили Мисурату. Тогда в воздушных рейдах погибли 26 человек и десятки получили ранения, в том числе четверо главарей "Рассвета Ливии". Как заявляли в генштабе армии, атаке подверглась используемая исламистскими формированиями военная база.

Длящиеся уже долгое время вооруженные столкновения правительственных войск с исламистами не прекратились и после призывов главы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Бернардино Леона остановить боевые действия на время нового раунда примирительного диалога. Он стартовал накануне в Женеве и, как планируют международные посредники, продлится до пятницы, а позднее будет продолжен, в том числе в Ливии и, вероятно, в других странах.