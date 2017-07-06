Ливийская национальная армия полностью освободила Бенгази от террористов

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Ливийская национальная армия (ЛНА) полностью освободила от террористов город Бенгази.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду вечером в ходе выступления на телевидении командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар.

"После длительной войны против терроризма и его пособников, которая длилась более трех лет, сообщаем, что Бенгази полностью освобожден", - указал он.

С 2014 года армия вела в Бенгази ожесточенную борьбу против экстремистов, среди которых немало боевиков террористической группировки ИГИЛ и связанных с "Аль-Каидой" формирований. С середины ноября прошлого года армия вела наступление на западные кварталы, в последнее время стремилась вытеснить экстремистов из их последних оплотов на севере.