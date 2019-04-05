Ливийская национальная армия планирует начать бой за Триполи 6 апреля

Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начинают в субботу бой за Триполи. Об этом объявил в пятницу официальный представитель ВС бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Al-Hadath, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Завтра битва будет уже на окраинах Триполи", - сказал он. По словам бригадного генерала, в настоящее время армия находится в 20 км к югу от столицы "в районах, которые уже считаются частью Триполи". Он подтвердил, что столичный международный аэропорт и прилегающий к нему район находятся под полным контролем ЛНА. Кроме того, войска контролируют Эль-Азизию - стратегически важный плацдарм на южной окраине Триполи. "Мы начали военную операцию в Триполи, чтобы защитить народ и важнейшие ценности нации, и не остановимся, пока миссия не будет завершена", - подчеркнул аль-Мисмари.

Официальный представитель ВС сообщил также о захвате военнопленных с обеих сторон. В частности, ополченцы схватили 128 солдат ЛНА. Армия также взяла в плен бойцов противника. "Нам удалось арестовать в ходе операции несколько бойцов, и сейчас в отношении них проводится проверка", - сказал он.

Бригадный генерал указал на пресс-конференции, что приоритетной задачей в ходе операции является защита гражданского населения.