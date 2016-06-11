Ливийская армия выбила боевиков ИГ из порта города Сирт

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Ливийская правительственная армия объявила об освобождении порта города Сирт, захваченного боевиками "Исламского государства".

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, штурму порта предшествовал массированный обстрел как с воздуха, так и с моря.

По словам официального представителя Минобороны Ливии генерала Мухаммеда аль-Гусри, после поражения в районе порта командиры ИГ сбежали из города в пустыню, однако в центре Сирта по-прежнему находятся десятки боевиков, оказывающие сопротивление армии. Под их контролем по-прежнему находится и дворец съездов Уагудугу, который был построен во времена Муаммара Каддафи.

Сирт - родной город свергнутого ливийского президента Муаммара Каддафи, считавшийся наиболее значительным опорным пунктом ИГ за пределами Ирака и Сирии.