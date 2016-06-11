 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ливийская армия выбила боевиков ИГ из порта города Сирт

    Штурму порта предшествовал массированный обстрел как с воздуха, так и с моря

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Ливийская правительственная армия объявила об освобождении порта города Сирт, захваченного боевиками "Исламского государства".

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, штурму порта предшествовал массированный обстрел как с воздуха, так и с моря. 

    По словам официального представителя Минобороны Ливии генерала Мухаммеда аль-Гусри, после поражения в районе порта командиры ИГ сбежали из города в пустыню, однако в центре Сирта по-прежнему находятся десятки боевиков, оказывающие сопротивление армии. Под их контролем по-прежнему находится и дворец съездов Уагудугу, который был построен во времена Муаммара Каддафи.

    Сирт - родной город свергнутого ливийского президента Муаммара Каддафи, считавшийся наиболее значительным опорным пунктом ИГ за пределами Ирака и Сирии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi