 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На востоке Ливии исламисты подвергли ракетному обстрелу международный аэропорт Лабрака

    По аэропорту было выпущено около семи реактивных снарядов

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Один из немногих действующих в Ливии международных аэропортов в восточном городе Лабрак подвергся ракетному обстрелу. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, заявил официальный представитель генштаба армии Ахмед аль-Мисмари. Отряды радикальных исламистов использовали системы залпового огня "Град", выпустив по воздушной гавани около семи реактивных снарядов.

    По его словам, ракеты, не достигнув цели, разорвались на подлете в пустынной местности. Жертв и разрушений нет.

    Аэропорт в Лабраке, расположенный в 220 км от второго по величине города страны Бенгази, используется чиновниками в признанном международным сообществом правительстве Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани и депутатами Палаты представителей. Вслед за обстрелом авиасообщение с ним было переврано на несколько часов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi