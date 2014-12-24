На востоке Ливии исламисты подвергли ракетному обстрелу международный аэропорт Лабрака

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Один из немногих действующих в Ливии международных аэропортов в восточном городе Лабрак подвергся ракетному обстрелу. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, заявил официальный представитель генштаба армии Ахмед аль-Мисмари. Отряды радикальных исламистов использовали системы залпового огня "Град", выпустив по воздушной гавани около семи реактивных снарядов.

По его словам, ракеты, не достигнув цели, разорвались на подлете в пустынной местности. Жертв и разрушений нет.

Аэропорт в Лабраке, расположенный в 220 км от второго по величине города страны Бенгази, используется чиновниками в признанном международным сообществом правительстве Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани и депутатами Палаты представителей. Вслед за обстрелом авиасообщение с ним было переврано на несколько часов.