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Ливанским войскам приказали открывать огонь в ответ на обстрелы с территории Сирии

Ливанским войскам приказали открывать огонь в ответ на обстрелы с территории Сирии Командование ливанской армии по указанию президента республики Джозефа Ауна отдало приказ войскам, размещенным на границе с Сирией, открывать огонь в ответ на обстрелы северных и восточных районов с сирийской территории.
Другие страны
8 февраля 2025 г. 20:36
Ливанским войскам приказали открывать огонь в ответ на обстрелы с территории Сирии

Командование ливанской армии по указанию президента республики Джозефа Ауна отдало приказ войскам, размещенным на границе с Сирией, открывать огонь в ответ на обстрелы северных и восточных районов с сирийской территории.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном армейской пресс-службой.

"По указанию президента Ливана генерала Джозефа Ауна командование ВС отдало приказ воинским частям, дислоцированным на северной и восточной границах, наносить ответные удары по источникам огня, который ведется с территории Сирии по ливанским населенным пунктам", - указывается в тексте.

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