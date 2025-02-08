Ливанским войскам приказали открывать огонь в ответ на обстрелы с территории Сирии

Командование ливанской армии по указанию президента республики Джозефа Ауна отдало приказ войскам, размещенным на границе с Сирией, открывать огонь в ответ на обстрелы северных и восточных районов с сирийской территории.

Командование ливанской армии по указанию президента республики Джозефа Ауна отдало приказ войскам, размещенным на границе с Сирией, открывать огонь в ответ на обстрелы северных и восточных районов с сирийской территории.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном армейской пресс-службой.

"По указанию президента Ливана генерала Джозефа Ауна командование ВС отдало приказ воинским частям, дислоцированным на северной и восточной границах, наносить ответные удары по источникам огня, который ведется с территории Сирии по ливанским населенным пунктам", - указывается в тексте.