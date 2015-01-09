СМИ: Ливанская разведка предупреждала о готовящихся во Франции терактах

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Ливанская разведка предупреждала о готовящихся во Франции терактах. Как сообщает Report, об этом пишет ливанская газета "Ас-Сафир".

Разведка советует взять под особую охрану западные посольства в Ливане, в том числе французскую дипмиссию в Бейруте.

По информации газеты, теракты готовятся боевиками, вернувшимися из Сирии, или связанными с сирийскими группировками.

"Полученная нами информация свидетельствует, что готовятся новые теракты на французской территории, возможно, они будут более жестокими, чем атака на еженедельник 'Charlie Hebdo'", — цитирует газета письмо ливанской разведки.

7 января злоумышленники ворвались в редакцию сатирического еженедельника "Charlie Hebdo" в Париже и открыли огонь по находившимся там людям. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Жертвами нападения стали 12 человек, еще 11 получили различные ранения.

Подозреваемыми в атаке на редакцию "Charlie Hebdo" являются двое французов алжирского происхождения — братья Саид и Шериф Куаши.