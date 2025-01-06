О нас

Ливанская армия вошла в населенный пункт Эн-Накура на границе с Израилем

Ливанская армия вошла в населенный пункт Эн-Накура на границе с Израилем Подразделения ливанской армии вместе с миротворцами из Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) вошли в населенный пункт Эн-Накура, расположенный на границе с Израилем.
Другие страны
6 января 2025 г. 22:01
Ливанская армия вошла в населенный пункт Эн-Накура на границе с Израилем

Подразделения ливанской армии вместе с миротворцами из Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) вошли в населенный пункт Эн-Накура, расположенный на границе с Израилем.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Janoubia.

По его сведениям, военнослужащие установили блокпосты на западном въезде в город и на шоссе, идущем из района Вади-Хамуль.

Отметим, что размещение армейских сил началось после вывода из Эн-Накуры израильских войск, которые проводили там военную операцию с целью ликвидации подземных тоннелей и складов с оружием милиции движения "Хезболлах".

Ранее в штаб-квартире ВСООНЛ на мысе Рас-эн-Накура состоялось совещание комитета по наблюдению за прекращением огня на ливано-израильской границе. В нем принял участие заместитель помощника президента США Эймос Хокстин, выступающий посредником по урегулированию пограничных разногласий между Ливаном и Израилем.

Саудовская газета Asharq al-Awsat связывает миссию Хокстина с вероятным продлением соглашения о 60-дневном перемирии между Ливаном и Израилем, которое истекает 27 января. Этот документ предусматривает размещение ливанской армии вдоль всей южной границы при поддержке ВСООНЛ после вывода с ливанской территории израильских войск.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Livan ordusu İsraillə sərhəddəki Naqura kəndinə daxil olub

Другие новости из категории

Хуситы заявили об ударе по авианосцу USS Harry Truman
Хуситы заявили об ударе по авианосцу USS Harry Truman
6 января 2025 г. 23:03
Конгресс утвердил победу Трампа на выборах президента США
Конгресс утвердил победу Трампа на выборах президента США
6 января 2025 г. 22:46
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США
6 января 2025 г. 22:34
В Париже начался новый процесс над экс-президентом Саркози
В Париже начался новый процесс над экс-президентом Саркози
6 января 2025 г. 22:21
Глава МВД Франции приказал усилить меры безопасности в связи с угрозой терактов
Глава МВД Франции приказал усилить меры безопасности в связи с угрозой терактов
6 января 2025 г. 21:47
Глава МИД Украины обратился к Западу
Глава МИД Украины обратился к Западу
6 января 2025 г. 20:56
СМИ: Трамп требует отложить вынесение приговора по делу о подлоге документов
СМИ: Трамп требует отложить вынесение приговора по делу о подлоге документов
6 января 2025 г. 20:49
Премьер Канады Трюдо уйдет в отставку после избрания нового лидера Либеральной партии
Премьер Канады Трюдо уйдет в отставку после избрания нового лидера Либеральной партии
6 января 2025 г. 20:22
Эрдоган: Палестинское государство обязательно будет создано
Эрдоган: Палестинское государство обязательно будет создано
6 января 2025 г. 20:10
Индонезия стала полноправным членом БРИКС
Индонезия стала полноправным членом БРИКС
6 января 2025 г. 19:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi