Ливанская армия вошла в населенный пункт Эн-Накура на границе с Израилем

Подразделения ливанской армии вместе с миротворцами из Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) вошли в населенный пункт Эн-Накура, расположенный на границе с Израилем.

Подразделения ливанской армии вместе с миротворцами из Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) вошли в населенный пункт Эн-Накура, расположенный на границе с Израилем.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Janoubia.

По его сведениям, военнослужащие установили блокпосты на западном въезде в город и на шоссе, идущем из района Вади-Хамуль.

Отметим, что размещение армейских сил началось после вывода из Эн-Накуры израильских войск, которые проводили там военную операцию с целью ликвидации подземных тоннелей и складов с оружием милиции движения "Хезболлах".

Ранее в штаб-квартире ВСООНЛ на мысе Рас-эн-Накура состоялось совещание комитета по наблюдению за прекращением огня на ливано-израильской границе. В нем принял участие заместитель помощника президента США Эймос Хокстин, выступающий посредником по урегулированию пограничных разногласий между Ливаном и Израилем.

Саудовская газета Asharq al-Awsat связывает миссию Хокстина с вероятным продлением соглашения о 60-дневном перемирии между Ливаном и Израилем, которое истекает 27 января. Этот документ предусматривает размещение ливанской армии вдоль всей южной границы при поддержке ВСООНЛ после вывода с ливанской территории израильских войск.