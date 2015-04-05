Ливанская армия пресекла вторжение боевиков из Сирии

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Ливанские военнослужащие преградили в воскресенье путь группе террористов, пытавшихся проникнуть в пограничный с Сирией город Эрсаль. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Al-Mayadin.

По его данным, в ходе завязавшегося боя есть убитые и раненые. Боевики двигались к Эрсалю со стороны сирийской территории через горное ущелье Масъяда.

2 апреля ливанская армия отразила вторжение банды "Исламского государства" (ИГ) в ущелье Вади-Хмейид. Преследуя боевиков, военнослужащие сумели взять в плен их полевого командира Ахмеда аль-Уава, получившего ранение.

С начала года размещенные на границе войска уже дважды отражали нападения экстремистских группировок ИГ и "Джебхат ан-нусра" на расположенные у границы с Сирией города Рас- Баальбек, Эль-Каа и Эрсаль. 24 января при отражении атаки бандформирований на границе погибли семь солдат и один офицер, еще 22 получили ранения. Бандформирования потеряли убитыми свыше 40 человек.