Ливанец рассказал о причине убийства сотрудницы посольства Великобритании

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Таксист Uber ливанец Тарек Хаучи рассказал о том, почему решил изнасиловать и убить сотрудницу посольства Великобритании Ребекку Дайкс.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, свой поступок на допросе он обосновал тем, что она была в короткой юбке.

Хаучи также добавил, что девушка была иностранкой и он посчитал, что безнаказанно совершить преступление будет легко.

Ранее мужчина признался в убийстве Дайкс.

17 декабря СМИ сообщали, что в Бейруте было найдено тело сотрудницы посольства Великобритании в Ливане.