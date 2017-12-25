Ливанец рассказал о причине убийства сотрудницы посольства Великобритании

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Таксист Uber ливанец Тарек Хаучи рассказал о том, почему решил изнасиловать и убить сотрудницу посольства Великобритании Ребекку Дайкс.
Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, свой поступок на допросе он обосновал тем, что она была в короткой юбке.
Хаучи также добавил, что девушка была иностранкой и он посчитал, что безнаказанно совершить преступление будет легко.
Ранее мужчина признался в убийстве Дайкс.
17 декабря СМИ сообщали, что в Бейруте было найдено тело сотрудницы посольства Великобритании в Ливане.
News DepartmentАвтор новости
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