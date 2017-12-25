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    Ливанец рассказал о причине убийства сотрудницы посольства Великобритании

    Свой поступок на допросе он обосновал тем, что она была в короткой юбке

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Таксист Uber ливанец Тарек Хаучи рассказал о том, почему решил изнасиловать и убить сотрудницу посольства Великобритании Ребекку Дайкс.

    Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, свой поступок на допросе он обосновал тем, что она была в короткой юбке.

    Хаучи также добавил, что девушка была иностранкой и он посчитал, что безнаказанно совершить преступление будет легко.

    Ранее мужчина признался в убийстве Дайкс.

    17 декабря СМИ сообщали, что в Бейруте было найдено тело сотрудницы посольства Великобритании в Ливане.

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