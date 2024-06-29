Ливан запустил по Израилю 25 ракет и 3 БПЛА

25 ракет и 3 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были запущены из Ливана по северу Израиля, израильские истребители нанесли удары по военным объектам движения "Хезболлах".

25 ракет и 3 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были запущены из Ливана по северу Израиля, израильские истребители нанесли удары по военным объектам движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Было зафиксировано около 25 ракет, запущенных из Ливана в сторону Галилеи [на севере Израиля]. Сообщений о пострадавших не поступало, был причинен ущерб зданию в западной части Галилеи. Пожарные службы Израиля в настоящее время работают над тушением многочисленных пожаров, возникших в результате обстрела", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что "после сирен, которые прозвучали на севере Израиля, было выявлено три вражеских БПЛА, перелетевших через границу из Ливана в северную часть Израиля и упавших в районе Галилеи". В пресс-службе уточнили, что "о пострадавших не сообщалось". "В сторону БПЛА противника были запущены ракеты-перехватчики. Перехватов не проводилось", - добавили военные.

В пресс-службе также проинформировали, что "за последние часы ВВС Израиля нанесли удары по террористическому объекту, принадлежащему авиаподразделению "Хезболлах", в районе Джебель-Сафи к северу от Набатии" в Ливане, отметив, что "несколько месяцев с этого террористического объекта запускались ракеты "земля - воздух" по летательным аппаратам ВВС Израиля".