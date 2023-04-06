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Ливан выпустил 34 ракеты по Израилю

Ливан выпустил 34 ракеты по Израилю По меньшей мере 34 ракеты были выпущены в четверг по Израилю с ливанской территории, 25 из них были перехвачены системой ПВО, 5 упали на израильской территории.
Другие страны
6 апреля 2023 г. 18:52
Ливан выпустил 34 ракеты по Израилю

По меньшей мере 34 ракеты были выпущены в четверг по Израилю с ливанской территории, 25 из них были перехвачены системой ПВО, 5 упали на израильской территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После сообщений о сиренах, прозвучавших в районе Западной Галилеи (на севере Израиля у границы с Ливаном), первоначальное расследование выявило 34 ракеты, выпущенные с ливанской территории по территории Израиля. 25 ракет были перехвачены системой ПВО Армии обороны Израиля. Пять ракет упали на территории Израиля. Что касается четырех дополнительных пусков, информация о местонахождении ракет уточняется", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке 34 rockets fired at Israel from Lebanon

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