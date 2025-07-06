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Ливан увеличит численность войск на границе с Израилем до 10 тыс.

Ливан увеличит численность войск на границе с Израилем до 10 тыс. Численность военнослужащих на южной границе Ливана будет увеличена до 10 тыс., как только Израиль выведет свои войска из пяти районов, которые остаются под его контролем.
Другие страны
6 июля 2025 г. 02:44
Ливан увеличит численность войск на границе с Израилем до 10 тыс.

Численность военнослужащих на южной границе Ливана будет увеличена до 10 тыс., как только Израиль выведет свои войска из пяти районов, которые остаются под его контролем.

Как передает Report, об этом сообщил президент республики генерал Джозеф Аун на встрече с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми во дворце Баабда.

"На юге страны не будет никаких вооруженных сил, кроме ливанской армии и миротворческих контингентов ООН. Численность наших войск будет доведена до 10 тыс. к югу от реки Литани", - сказал он.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на поддержку Лондоном продления мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), который истекает 31 августа 2025 года. "Текущая ситуация требует, чтобы миротворческие силы оставались в регионе до полного выполнения резолюции 1701 СБ ООН", - отметил он.

Министр Лэмми, который прибыл с кратким визитом в Бейрут, в свою очередь указал на прочность британо-ливанских отношений и пообещал оказывать содействие Ливану во всех сферах, особенно в военной области.

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