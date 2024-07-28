Ливан призвал США сдержать Израиль для предотвращения регионального конфликта

Правительство Ливана предупредило США, что любое масштабное нападение Израиля на ливанскую территорию приведет к региональному конфликту.
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"Ливан попросил США сдержать Израиль на фоне продолжающейся военной эскалации с тем, чтобы не допустить конфликта, который охватит весь Ближний Восток", - указал он.
Бу Хабиб отметил, что США призвали ливанские власти "принять меры по сдерживанию милиции движения "Хезболлах".
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати потребовал немедленного прекращения боевых действий на всех ближневосточных фронтах в ответ на инцидент, произошедший 27 июля в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где в результате падения ракеты на спортивной площадке погибло 12 детей и подростков.
Он подчеркнул, что Ливан "решительно осуждает все акты насилия и любые нападения на мирных граждан".
Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман возложил на "Хезболлах" ответственность за ракетный обстрел поселка. По его словам, ответ Израиля "будет очень жестким".
Руководство "Хезболлах" заявило о непричасности к инциденту и уведомило командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), что причиной гибели мирных граждан в Мадждаль-Шамсе стало падение израильской противоракеты.