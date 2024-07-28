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Ливан призвал США сдержать Израиль для предотвращения регионального конфликта

Ливан призвал США сдержать Израиль для предотвращения регионального конфликта Правительство Ливана предупредило США, что любое масштабное нападение Израиля на ливанскую территорию приведет к региональному конфликту.
Другие страны
28 июля 2024 г. 17:34
Ливан призвал США сдержать Израиль для предотвращения регионального конфликта

Правительство Ливана предупредило США, что любое масштабное нападение Израиля на ливанскую территорию приведет к региональному конфликту.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Mayadeen, об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб.

"Ливан попросил США сдержать Израиль на фоне продолжающейся военной эскалации с тем, чтобы не допустить конфликта, который охватит весь Ближний Восток", - указал он.

Бу Хабиб отметил, что США призвали ливанские власти "принять меры по сдерживанию милиции движения "Хезболлах".

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати потребовал немедленного прекращения боевых действий на всех ближневосточных фронтах в ответ на инцидент, произошедший 27 июля в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где в результате падения ракеты на спортивной площадке погибло 12 детей и подростков.

Он подчеркнул, что Ливан "решительно осуждает все акты насилия и любые нападения на мирных граждан".

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман возложил на "Хезболлах" ответственность за ракетный обстрел поселка. По его словам, ответ Израиля "будет очень жестким".

Руководство "Хезболлах" заявило о непричасности к инциденту и уведомило командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), что причиной гибели мирных граждан в Мадждаль-Шамсе стало падение израильской противоракеты.

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