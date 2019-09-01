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Ливан призвал США и Францию вмешаться в ситуацию на границе с Израилем

Ливан призвал США и Францию вмешаться в ситуацию на границе с Израилем

Премьер-министр Ливана Саад Харири провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео и советником президента Франции Эммануэлем Боном

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, Саад Харири потребовал вмешательства Франции и США в связи с обострением на границе с Израилем.

"Премьер-министр Саад Харири провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео и советником президента Франции Эммануэлем Боном, потребовав вмешательства США, Франции и международного сообщества для противостояния эскалации ситуации на южной границе",- сообщает пресс-служба Харири.

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