Ливан пригрозил использовать все средства для отражения агрессии Израиля

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Ливан пригрозил использованием всех военных возможностей в случае нарушения Израилем суверенитета страны, а также посягательством на право ливанской стороны на свои месторождения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил командующий армии Ливана Имад Аун.

«Я, стоя на этой трибуне сегодня, ещё раз подтверждаю, что мы категорически отвергаем попытки посягательства Израиля на суверенитет Ливана и его право развивать все свои экономические возможности. Армия задействует все свои возможности для отражения любой израильской агрессии. Каковы бы ни были цена и жертвы», — сообщает пресс-служба армии.

В конце января министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что так называемый Блок 9 на шельфе Средиземного моря принадлежит еврейскому государство. Ливанское руководство выступило тогда с резкими заявлениями в адрес Тель-Авива, назвав подобные заявления посягательством на суверенитет республики.