Ливан потребовал прекращения боевых действий на всех фронтах в регионе

Правительство Ливана решительно осуждает атаки на гражданское население и требует остановить военные действия на всех фронтах в регионе.

Правительство Ливана решительно осуждает атаки на гражданское население и требует остановить военные действия на всех фронтах в регионе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении премьер-министра республики Наджиба Микати, размещенном в телеграм-канале его пресс-службы.

"Правительство заявляет о своем решительном осуждении всех актов насилия и любых нападений на мирных граждан, - указывается в заявлении. - Ливан требует немедленного прекращения боевых действий на всех фронтах Ближнего Востока".

Премьер подчеркивает, что в Бейруте "рассматривают агрессию против гражданского населения как откровенное нарушение международного права, противоречащее принципам гуманности".