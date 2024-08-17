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Ливан полностью обесточен из-за нехватки топлива

Ливан полностью обесточен из-за нехватки топлива Государственная энергетическая компания Ливана Electricite du Liban сообщила о прекращении подачи электроэнергии на всей территории страны.
Другие страны
17 августа 2024 г. 21:37
Ливан полностью обесточен из-за нехватки топлива

Государственная энергетическая компания Ливана Electricite du Liban сообщила о прекращении подачи электроэнергии на всей территории страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании, которое приводит Lebanon 24.

"Последняя производственная группа завода Аз-Захрани, остававшаяся на электросети, полностью вышла из строя из-за исчерпания запасов, что привело к полному прекращению подачи электроэнергии на всей территории Ливана", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что без электроэнергии остались также международный аэропорт и морской порт.

В Electricite du Liban пообещали возобновить работу электростанций, как только топливо поступит в ее распоряжение, а затем постепенно восстанавливать подачу электроэнергии.

Ливан полностью остался без электричества не в первый раз. После 2019 года подача электричества в городах страны сократилась до 2-8 часов в сутки вместо прежних 12-18. При истощении запасов топлива Ливан оставался обесточенным в течение нескольких недель.

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