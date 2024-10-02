Ливан подчеркивает свою приверженность резолюции 1701 СБ ООН и призывает к прекращению огня

Правительство Ливана подтверждает приверженность своим обязательствам по выполнению резолюции 1701 СБ ООН, которая положила конец войне в 2006 году.

Правительство Ливана подтверждает приверженность своим обязательствам по выполнению резолюции 1701 СБ ООН, которая положила конец войне в 2006 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Наджиб Микати, выступая на пресс-конференции в Бейруте.

"Мы призываем к прекращению огня и готовы направить ливанскую армию на юг для охраны границы в координации с миротворческими контингентами Временных сил ООН в Ливане", - подчеркнул премьер.

Отмечается, что он сделал это заявление в присутствии спикера парламента Набиха Берри и политического лидера общины горцев-друзов Валида Джумблата.

Напомним, что ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что масштаб эскалации в Ливане ставит под вопрос функционирование резолюции 1701 Совбеза ООН, в которой прописаны обязательства Израиля и "Хезболлах" по деэскалации.