Ливан подаст жалобу в СБ ООН в связи с ударами Израиля

Исполняющий обязанности министра иностранных дел и миграции Ливана Абдалла Бу Хабиб поручил представительству своей страны при ООН подать жалобу в Совбез организации в связи с ракетным обстрелом израильскими военными южной части республики.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел и миграции Ливана Абдалла Бу Хабиб поручил представительству своей страны при ООН подать жалобу в Совбез организации в связи с ракетным обстрелом израильскими военными южной части республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства республики в Twitter.

"После консультаций с премьер-министром Наджибом Микати министр иностранных дел и миграции Абдалла Бу Хабиб поручил постоянному представительству Ливана при ООН в Нью-Йорке подать официальную жалобу в СБ ООН в связи с совершенным Израилем сегодня утром преднамеренным нападением на южные районы Ливана", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обстрел Израилем южных районов Ливана является "вопиющим нарушением суверенитета Ливана и грубым нарушением резолюции 1701 СБ ООН". Израильская атака "угрожает стабильности, установившейся на юге страны".