Ливан направил жалобу СБ ООН из-за ударов Израиля по пригороду Бейрута

Постоянное представительство Ливана в Нью-Йорке направило жалобу Совету безопасности ООН и генсеку ООН Антониу Гутерришу в связи с ударами Израиля по южному пригороду Бейрута 30 июля.

Постоянное представительство Ливана в Нью-Йорке направило жалобу Совету безопасности ООН и генсеку ООН Антониу Гутерришу в связи с ударами Израиля по южному пригороду Бейрута 30 июля.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Ливана.

"На основании поручений [исполняющего обязанности] министра иностранных дел и миграции [Ливана] Абдаллы Бу Хабиба постоянное представительство Ливана в Нью-Йорке направило сегодня жалобу в Совет Безопасности и генеральному секретарю Организации Объединенных Наций в связи с недавним актом агрессии Израиля против южного пригорода Бейрута", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на странице в соцсети "X".