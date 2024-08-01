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Ливан направил жалобу СБ ООН из-за ударов Израиля по пригороду Бейрута

Ливан направил жалобу СБ ООН из-за ударов Израиля по пригороду Бейрута Постоянное представительство Ливана в Нью-Йорке направило жалобу Совету безопасности ООН и генсеку ООН Антониу Гутерришу в связи с ударами Израиля по южному пригороду Бейрута 30 июля.
Другие страны
1 августа 2024 г. 17:45
Ливан направил жалобу СБ ООН из-за ударов Израиля по пригороду Бейрута

Постоянное представительство Ливана в Нью-Йорке направило жалобу Совету безопасности ООН и генсеку ООН Антониу Гутерришу в связи с ударами Израиля по южному пригороду Бейрута 30 июля.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Ливана.

"На основании поручений [исполняющего обязанности] министра иностранных дел и миграции [Ливана] Абдаллы Бу Хабиба постоянное представительство Ливана в Нью-Йорке направило сегодня жалобу в Совет Безопасности и генеральному секретарю Организации Объединенных Наций в связи с недавним актом агрессии Израиля против южного пригорода Бейрута", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на странице в соцсети "X".

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