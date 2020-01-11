Ливан лишен права голоса в ООН из-за долгов

Ливан лишен права голоса в Генассамблее ООН в связи с неуплатой членских взносов за 2018 и 2019 года. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД страны."МИД сожалеет в связи с решением ООН о включении Ливана в список стран, лишенных права голоса в Генеральной Ассамблее из-за неуплаты необходимых взносов", - говорится в документе.В МИД Ливана заверили, что министерство направляло со своей стороны все необходимые запросы и директивы ливанским ответственным за процедуру ведомствам, однако ответа так и не поступало. "В данном случае пострадали интересы Ливана и его репутация. Надеемся, что вопрос будет разрешен в ближайшее время", - отметили в МИД.Отмечается, что глава МИД Ливана Джебран Басиль неоднократно обращался к министру финансов Али Хасану Халилю с данным вопросом.Согласно документам, МИД Ливана запрашивал 1 миллион 310 тысяч долларов США на погашение задолженностей в 2019 году.
Ливан лишен права голоса в ООН из-за долговЛиван лишен права голоса в ООН из-за долгов
https://report.az/storage/news/717d450a0d43700d96c4ce02277c5b92/1e8b992c-89bb-460e-8d39-52dffeaa3204_292.jpg
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Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости