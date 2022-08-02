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Ливан и Израиль достигли прогресса в вопросе о демаркации морской границы

Ливан и Израиль достигли прогресса в вопросе о демаркации морской границы Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб сообщил в понедельник о значительном прогрессе, достигнутом на пути урегулирования пограничного спора с Израилем.
Другие страны
2 августа 2022 г. 08:52
Ливан и Израиль достигли прогресса в вопросе о демаркации морской границы

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб сообщил в понедельник о значительном прогрессе, достигнутом на пути урегулирования пограничного спора с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, выступая перед журналистами.

"Переговоры по демаркации морской границы еще не завершены, но они успешно продвигаются вперед. Налицо заметный и существенный прогресс в улаживании спора о принадлежности шельфовых месторождений нефти и газа".

Глава МИД республики встретился с прибывшим в Бейрут старшим советником Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймосом Хокстином, который играет роль посредника между сторонами. Он подчеркнул, что "несмотря на демарши со стороны радикальной шиитской группировки "Хезболлах", окончательное решение пограничных проблем остается за ливанским государством".

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Версия на английском языке Lebanon, Israel make progress in demarcation of maritime border
Версия на азербайджанском языке Livan və İsrail dəniz sərhədinin demarkasiyasında irəliləyiş əldə ediblər

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