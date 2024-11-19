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Ливан и "Хезболлах" согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем

Ливан и "Хезболлах" согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем Ливан и шиитская организация "Хезболлах" одобрили предложенный США проект соглашения о прекращении огня с Израилем, высказав некоторые замечания по содержанию.
Другие страны
19 ноября 2024 г. 07:25
Ливан и Хезболлах согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем

Ливан и шиитская организация "Хезболлах" одобрили предложенный США проект соглашения о прекращении огня с Израилем, высказав некоторые замечания по содержанию.

Как передает Report, об этом сообщил агентству Reuters помощник спикера ливанского парламента Али Хасан Халиль.

По его словам, Ливан направил свой письменный ответ американскому послу в Бейруте Лизе Джонсон. Чиновник отметил, что теперь все зависит от Израиля, назвав приложенные усилия по достижению прекращения огня самыми серьезными из всех.

Замечания представлены в позитивном ключе, подчеркнул Халиль. Подробности не приводятся.

Власти республики теперь обсудят детали соглашения с эмиссаром США Эймосом Хокстином, который скоро посетит Бейрут.

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Версия на азербайджанском языке Livan və “Hizbullah” ABŞ-nin İsraillə atəşkəs təklifi ilə razılaşıb

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