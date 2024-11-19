Ливан и "Хезболлах" согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем

Ливан и шиитская организация "Хезболлах" одобрили предложенный США проект соглашения о прекращении огня с Израилем, высказав некоторые замечания по содержанию.

Ливан и шиитская организация "Хезболлах" одобрили предложенный США проект соглашения о прекращении огня с Израилем, высказав некоторые замечания по содержанию.

Как передает Report , об этом сообщил агентству Reuters помощник спикера ливанского парламента Али Хасан Халиль.

По его словам, Ливан направил свой письменный ответ американскому послу в Бейруте Лизе Джонсон. Чиновник отметил, что теперь все зависит от Израиля, назвав приложенные усилия по достижению прекращения огня самыми серьезными из всех.

Замечания представлены в позитивном ключе, подчеркнул Халиль. Подробности не приводятся.

Власти республики теперь обсудят детали соглашения с эмиссаром США Эймосом Хокстином, который скоро посетит Бейрут.