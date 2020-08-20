Литва запретила въезд Лукашенко

МИД Литвы внес президента Белоруссии Александра Лукашенко в список невъездных

МИД Литвы внес президента Белоруссии Александра Лукашенко в список невъездных.

Как передает Report со ссылкой на Delfi, об этом сообщил глава ведомства Линас Линкявичюс.

Страна запретила въезд еще 31 белорусскому чиновнику, министр Литвы не стал раскрывать весь список, но уточнил, что в него попали должностные лица, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию. Список уже передан на утверждение в МВД Литвы.

18 августа Литва отказалась признавать результаты выборов президента Белоруссии, победу на которых, согласно официальным данным, одержал Александр Лукашенко. Соответствующее решение принял Сейм республики. Литва потребовала провести новые выборы в соответствии с демократическими процедурами и введения индивидуальных санкций против чиновников, ответственных за фальсификации и нарушение прав человека.