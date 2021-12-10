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Литва заплатит мигрантам, чтобы они покинули страну

Литва заплатит мигрантам, чтобы они покинули страну МВД Литвы обнародовало расценки на возвращение мигрантов, перешедших в страну из Белоруссии, на родину.
Другие страны
10 декабря 2021 г. 21:26
Литва заплатит мигрантам, чтобы они покинули страну

МВД Литвы обнародовало расценки на возвращение мигрантов, перешедших в страну из Беларуси, на родину.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, каждый мигрант, решивший добровольно вернуться в свою страну, получит 1 000 евро и бесплатный билет домой.

"После того, как большинство прошений о предоставлении убежища был отклонены, мы должны решить, как вернуть мигрантов в страны, откуда они к нам прибыли. Мы надеемся, что указанная сумма увеличит количество тех, кто захочет покинуть Литву добровольно", - приводит издание слова министра внутренних дел Литвы Агне Билотайт.

Сейчас Литва удовлетворила лишь 54 прошения о статусе беженца из 3 272, поданных мигрантами, сумевшими пересечь границу. Еще 8,9 тыс. человек пограничники не пропустили в страну.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что находящиеся в Польше мигранты не могут быть высланы обратно в Беларусь.

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