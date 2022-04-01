Литва заморозила по санкциям против РФ 10,8 млн евро, 3,4 млн долларов и 645 тыс. рублей

Миллионные денежные средства заморожены в Литве в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза и США в свете событий в Украине.

Миллионные денежные средства заморожены в Литве в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза и США в свете событий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу Служба расследования финансовых преступлений Литвы.

"В отношении российских субъектов заморожены средства на 10,8 млн евро, 3,4 млн долларов США и 645 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Доступа к своим финансовым ресурсам в Литве лишились два юридических лица из непосредственного санкционного списка, а также восемь юридических лиц, связанных с этими субъектами, и пять физических лиц. Из них последним по времени стал телеведущий Артем Шейнин, о наложении финансовых ограничений на которого спецслужба сообщила в пятницу.

Подобным мерам подвергнуты представители Беларуси. Санкции на общую сумму в 46 тыс. евро применены к четырем юридическим и одному физическому лицу из этой страны.