Литва заморозила более 85 млн евро активов России и Беларуси

Служба расследования финансовых преступлений Литвы, которая обеспечивает выполнение санкций ЕС против России из-за войны в Украине, назвала общий размер замороженных российских и белорусских активов.
28 декабря министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте встретилась с руководством Службы расследования финансовых преступлений. На встрече, помимо прочего, они обсудили внедрение санкций против России.
В настоящее время именно служба расследования финансовых преступлений обеспечивает выполнение международных санкций в Литве. Согласно ее данным, общая сумма поступлений замороженных средств составляет более 85 млн евро: 9 юридических лиц из России составляет - 77 млн евро, 6 юридических и 1 физическое лицо из Беларуси - 9 млн евро.