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Литва заморозила более 85 млн евро активов России и Беларуси

Литва заморозила более 85 млн евро активов России и Беларуси Служба расследования финансовых преступлений Литвы, которая обеспечивает выполнение санкций ЕС против России из-за войны в Украине, назвала общий размер замороженных российских и белорусских активов.
Другие страны
28 декабря 2022 г. 22:13
Литва заморозила более 85 млн евро активов России и Беларуси

Служба расследования финансовых преступлений Литвы, которая обеспечивает выполнение санкций ЕС против России из-за войны в Украине, назвала общий размер замороженных российских и белорусских активов.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Литвы.

28 декабря министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте встретилась с руководством Службы расследования финансовых преступлений. На встрече, помимо прочего, они обсудили внедрение санкций против России.

В настоящее время именно служба расследования финансовых преступлений обеспечивает выполнение международных санкций в Литве. Согласно ее данным, общая сумма поступлений замороженных средств составляет более 85 млн евро: 9 юридических лиц из России составляет - 77 млн евро, 6 юридических и 1 физическое лицо из Беларуси - 9 млн ​​евро.

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Версия на азербайджанском языке Litva Rusiya və Belarusun 85 milyon avrodan çox aktivlərini dondurur

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