Литва закупит в США партию реактивных систем залпового огня HIMARS

Литва приобретет в США партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Поставить их планируется в 2025 году.

Литва приобретет в США партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Поставить их планируется в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил журналистам министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Соглашение о закупке HIMARS планируется подписать до декабря [текущего года]. Американская сторона на 90% заверила, что это произойдет до начала декабря", - сказал он.

Вильнюс намерен приобрести отдельную, как сказал министр, систему и восемь пусковых установок. По словам Анушаускаса, сумма контракта составляет около 60 млн евро. Как сообщил глава Минобороны, такие же закупки наметили Латвия и Эстония.