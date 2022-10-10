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Литва закупит в США партию реактивных систем залпового огня HIMARS

Литва закупит в США партию реактивных систем залпового огня HIMARS Литва приобретет в США партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Поставить их планируется в 2025 году.
Другие страны
10 октября 2022 г. 16:31
Литва закупит в США партию реактивных систем залпового огня HIMARS

Литва приобретет в США партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Поставить их планируется в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил журналистам министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Соглашение о закупке HIMARS планируется подписать до декабря [текущего года]. Американская сторона на 90% заверила, что это произойдет до начала декабря", - сказал он.

Вильнюс намерен приобрести отдельную, как сказал министр, систему и восемь пусковых установок. По словам Анушаускаса, сумма контракта составляет около 60 млн евро. Как сообщил глава Минобороны, такие же закупки наметили Латвия и Эстония.

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