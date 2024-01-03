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Литва закупит в Нидерландах контрбатарейные радары за €126,7 млн

Литва закупит в Нидерландах контрбатарейные радары за €126,7 млн Литва закупает в Нидерландах многофункциональные радарные системы артиллерийской наводки Thales GM200.
Другие страны
3 января 2024 г. 16:30
Литва закупит в Нидерландах контрбатарейные радары за €126,7 млн

Литва закупает в Нидерландах многофункциональные радарные системы артиллерийской наводки Thales GM200.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство обороны Латвии.

"Закупка этой техники значительно усилит возможности нашей артиллерии. Это важное приобретение", - приводятся в сообщении слова главы военного ведомства Арвидаса Анушаускаса.

Стоимость контракта, рассчитанного на срок до 2026 года включительно, составляет 126,7 млн евро.

Помимо самих радаров, позволяющих отслеживать позиции артиллерии противника, Литва получит техническую документацию, возможности подготовки операторов и технического персонала, пакеты запасных деталей и инструментов, оборудование для тестирования радаров.

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