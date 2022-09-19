Литва закрыла въезд гражданам РФ с действующими шенгенскими визами

Граждане РФ, имеющие на руках действующие шенгенские визы, с 00:00 понедельника в Литву в общем порядке въехать не смогут.

Граждане РФ, имеющие на руках действующие шенгенские визы, с 00:00 понедельника в Литву в общем порядке въехать не смогут.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, вступает в силу решение Сейма Литвы от 13 сентября, согласно которому в связи с событиями в Украине до 15 декабря продлевается режим чрезвычайного положения и закрывается въезд в страну для граждан России, даже если у них на руках есть действующая шенгенская виза.

Эта норма поддержана также Польшей и другими странами Балтии. В то же время Вильнюс назвал категории граждан РФ, которые будут впущены в страну вне введенного запрета. Это относится к российским дипломатам, представителям оппозиции, работникам компаний, осуществляющих перевозки в другие страны ЕС, а также к членам семей лиц, которые могут представить действующий вид на жительство в странах - членах сообщества, или являются гражданами стран - членов.