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Литва закрыла въезд гражданам РФ с действующими шенгенскими визами

Литва закрыла въезд гражданам РФ с действующими шенгенскими визами Граждане РФ, имеющие на руках действующие шенгенские визы, с 00:00 понедельника в Литву в общем порядке въехать не смогут.
Другие страны
19 сентября 2022 г. 02:37
Литва закрыла въезд гражданам РФ с действующими шенгенскими визами

Граждане РФ, имеющие на руках действующие шенгенские визы, с 00:00 понедельника в Литву в общем порядке въехать не смогут.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, вступает в силу решение Сейма Литвы от 13 сентября, согласно которому в связи с событиями в Украине до 15 декабря продлевается режим чрезвычайного положения и закрывается въезд в страну для граждан России, даже если у них на руках есть действующая шенгенская виза.

Эта норма поддержана также Польшей и другими странами Балтии. В то же время Вильнюс назвал категории граждан РФ, которые будут впущены в страну вне введенного запрета. Это относится к российским дипломатам, представителям оппозиции, работникам компаний, осуществляющих перевозки в другие страны ЕС, а также к членам семей лиц, которые могут представить действующий вид на жительство в странах - членах сообщества, или являются гражданами стран - членов.

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Версия на азербайджанском языке Litva Şengen vizası olan Rusiya vətəndaşlarına girişi bağlayıb

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