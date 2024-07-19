Литва заинтересована в постоянных учениях с использованием ЗРК Patriot

Учения с применением зенитных ракетных комплексов (ЗРК) дальнего радиуса действия Patriot стран-членов НАТО могли бы проходить в Литве на постоянной основе. На вооружении Литвы таких комплексов нет.

Учения с применением зенитных ракетных комплексов (ЗРК) дальнего радиуса действия Patriot стран-членов НАТО могли бы проходить в Литве на постоянной основе. На вооружении Литвы таких комплексов нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас на церемонии закрытия учений Baltic Connection, которые начались 7 июля.

"Почти двухнедельные учения, на которые Нидерланды прислали ЗРК Patriot, прошли успешно. Мы обратились к военному руководству союзников, чтобы такие тренировки проводились на постоянной основе", - сказал он.

На время учений ЗРК Patriot был дислоцирован на находящейся в городе Шяуляй авиабазе ВВС Литвы Зокняй, откуда истребители стран-членов НАТО по ротации несут дежурство в воздушном пространстве стран Балтии. В учениях приняли участие батальон ПВО ВВС Литвы с ракетными системами залпового огня NASAMS, самолеты ВВС Литвы, система Patriot из Нидерландов, истребители ВВС Испании и Португалии, базирующиеся на авиабазе Зокняй.